Счета владельца танкера «Волгонефть-212» заблокировали из-за долгов

Кроме того, в арбитражный суд Краснодарского края 9 января поступил иск от Федеральной морской спасательной службы (ФГБУ «Морспасслужба»), направленный против «Кама шиппинг» и связанного с ней ООО «Каматрансойл». Третьим лицом указано ООО «Волгатранснефть» — собственник другого судна, «Волгонефть-239», который также потерпел бедствие в декабре.