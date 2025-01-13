Юные волгоградцы перевели мошенникам 132 тысячи рублей за бонусы в игре

Мошенники в своих противоправных схемах уже давно используют уловку, в рамках которой предлагают гражданам купить бонусы и внутриигровую валюту в онлайн-играх. Однако при получении средств злоумышленники перестают выходить на связь.
Так, 10-летний мальчик во Фролово перевел аферистам 123 000 рублей с телефона своей бабушки. А 9-летняя жительница Волгограда отправила мошенникам 8000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
В этой связи правоохранительные органы рекомендуют родителям обратить внимание на использование детьми интернета и участия в онлайн-играх. Важно регулярно проводить с несовершеннолетними профилактические беседы и напоминать им о мошенниках. Также нужно запретить детям передавать личные данные в обмен на какие-либо вознаграждения.