Юные волгоградцы перевели мошенникам 132 тысячи рублей за бонусы в игре

В этой связи правоохранительные органы рекомендуют родителям обратить внимание на использование детьми интернета и участия в онлайн-играх. Важно регулярно проводить с несовершеннолетними профилактические беседы и напоминать им о мошенниках. Также нужно запретить детям передавать личные данные в обмен на какие-либо вознаграждения.