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В Перми девочка-подросток во время прогулки с подружкой провалилась под лед

ЧП произошло вечером в районе камской набережной Закамска.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Перми вечером 12 декабря произошло чрезвычайное происшествие. В районе набережной Закамска под лед провалилась девочка-подросток. По счастливой случайности трагедии не произошло.

О непредвиденном «купании» накануне Крещения «Комсомолка» узнала в пермских соцсетях. Две подружки решили прогуляться по льду Камы. Они отправились в сторону противоположного берега и успели дойти до середины реки.

Путешественниц не смутила оттепель и опасность тающего льда. Он начал расходиться под их ногами, одна из девочек провалилась в воду. Другой девочке повезло больше, она осталась на льду и помогла выбраться провалившейся подружке.

Промокшие до нитки девочки благополучно добрались до берега.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю и ЕДДС Перми информация о ЧП на воде не поступала.