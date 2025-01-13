В Перми девочка-подросток во время прогулки с подружкой провалилась под лед

В Кировском районе Перми вечером 12 декабря произошло чрезвычайное происшествие. В районе набережной Закамска под лед провалилась девочка-подросток. По счастливой случайности трагедии не произошло.
О непредвиденном «купании» накануне Крещения «Комсомолка» узнала в пермских соцсетях. Две подружки решили прогуляться по льду Камы. Они отправились в сторону противоположного берега и успели дойти до середины реки.
Путешественниц не смутила оттепель и опасность тающего льда. Он начал расходиться под их ногами, одна из девочек провалилась в воду. Другой девочке повезло больше, она осталась на льду и помогла выбраться провалившейся подружке.
Промокшие до нитки девочки благополучно добрались до берега.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю и ЕДДС Перми информация о ЧП на воде не поступала.