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Жителям Башкирии раздают бесплатные земли для жилищного строительства

В Башкирии раздадут бесплатные земли для жилищного строительства.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии могут получить бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Список претендентов на семь участков опубликовали в региональном Минземимуществе.

УТочняется, что площадки под строительство находятся в селах Алаторка и Калтыманово Иглинского района.

На безвозмездную землю могут рассчитывать те семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Кроме того, право на получение земель на безвозмездной основе имеют участники СВО.

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