Жителям Башкирии раздают бесплатные земли для жилищного строительства

Жители Башкирии могут получить бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Список претендентов на семь участков опубликовали в региональном Минземимуществе.
УТочняется, что площадки под строительство находятся в селах Алаторка и Калтыманово Иглинского района.
На безвозмездную землю могут рассчитывать те семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Кроме того, право на получение земель на безвозмездной основе имеют участники СВО.
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