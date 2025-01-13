В Екатеринбурге погоня за лихачом на ВАЗ обернулась стрельбой по колесам

В Екатеринбурге ночью 12 января наряд ДПС устроил погоню за лихачом на ВАЗ-21110, который отказался остановиться по требованию силовиков. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить оружие, чтобы остановить автомобиль.
— Около 2:00 сотрудники ДПС при несении службы по улице Малышева потребовали водителя автомашины ВАЗ-21110 остановить транспортное средство для проверки документов. Однако водитель автомобиля проигнорировал законные требования сотрудников и продолжил движение, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Началась погоня. Отечественная легковушка пыталась уйти от преследования по улицам Высоцкого, 40-летия Комсомола, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, Панельной. Полицейские неоднократно требовали водителя остановиться, но тот продолжал движение. На улице 40-летия Комсомола сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел в воздух, но и это не заставило ВАЗ остановиться. Затем силовики начали стрелять по колесам машины. Погоня закончилась у дома № 45 по улице Библиотечной.
— Установлено, что за рулем ВАЗ находился 21-летний мужчина, также в салоне находился 18-летний пассажир. В отношении граждан применялись спецсредства — наручники. В ходе проверки автомашины установлено, что транспортное средство находится в угоне, — отметили в Госавтоинспекции региона.
Водителя и пассажира легковушки доставили в отдел полиции № 2. На автомобилиста составили административные материалы за невыполнение требования об остановке транспортного средства (часть первая статьи 12.25 КоАП РФ) и отказ от прохождения медицинского освидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ).
ВАЗ-21110 поместили на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.