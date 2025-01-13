В Екатеринбурге погоня за лихачом на ВАЗ обернулась стрельбой по колесам

Началась погоня. Отечественная легковушка пыталась уйти от преследования по улицам Высоцкого, 40-летия Комсомола, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, Панельной. Полицейские неоднократно требовали водителя остановиться, но тот продолжал движение. На улице 40-летия Комсомола сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел в воздух, но и это не заставило ВАЗ остановиться. Затем силовики начали стрелять по колесам машины. Погоня закончилась у дома № 45 по улице Библиотечной.