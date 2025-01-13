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В Ростовской области в ДТП разбились два человека

На трассе в Ростовской области в ДТП погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в автомобильной аварии погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 12 января около 19:30 на трассе М-4 Дон.

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель грузовика «Скания» в составе с полуприцепом совершил левый разворот с правой полосы в неустановленном месте. Из-за чего врезался с легковушкой «Тойота Королла», под управлением водителя 41-летнего водителя.

От сильного удара водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Еще два пассажира с травмами доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.