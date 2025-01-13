Свыше тысячи человек пропали без вести в Ростовской области за 2024 год

В донском регионе за 2024 год пропали без вести 1057 человек. Об этом рассказали в поисково-спасательного отряде «Лиза-Алерт».
В ходе поисков 644 человека нашлись. 64 были мёртвыми. Ещё 66 человек числятся без вести пропавшими, а 118 заявлений перешли в статус неподтверждённых из-за потери связи с заявителями.
Исчезновения затронули людей разных возрастов. Но чаще всего исчезают люди среднего возраста, которые уезжают в командировки. Подростки уходят из дома из-за семейных конфликтов. Пожилые люди, страдающие деменцией, порой покидают свои дома без предупреждения.
Также за 2024 год 106 человек, потерявших своих близких, благодаря помощи волонтеров смогли вновь воссоединиться с семьей.