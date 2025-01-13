Свыше тысячи человек пропали без вести в Ростовской области за 2024 год

Исчезновения затронули людей разных возрастов. Но чаще всего исчезают люди среднего возраста, которые уезжают в командировки. Подростки уходят из дома из-за семейных конфликтов. Пожилые люди, страдающие деменцией, порой покидают свои дома без предупреждения.