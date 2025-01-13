«Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. В результате аварийного отключения без электроэнергии на данный момент осталась часть жилых домов и социальных объектов по улицам: Адмирала Захарова, Арсеньева, Бестужева, Морская 1-я, Набережная, Посьетская, Станюковича, Тигровая, Инженерный пер., Пограничная, Семеновская», — говорится в сообщении.
На 11 улицах Владивостока дома и соцобъекты остались без электричества
ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Авария на электросетях во Владивостоке привела к отключению подачи электричества в дома и социальные объекты на 11 улицах в центре Владивостока, сообщает пресс-служба Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).