Мошенники украли у самарской пенсионерки валюту и 400 тыс. рублей

В течение нескольких дней на сотовый телефон 76-летней жительницы Самары поступило несколько звонков от якобы специалиста финансового учреждения, который сообщил, что имеющуюся на руках валюту необходимо срочно задекларировать иначе отказ от процедуры понесет серьезные последствия. Встревоженная женщина, решила согласиться на предложение ведь дома у нее находилось несколько иностранных купюр. Следуя инструкции звонившего, пенсионерка передала имеющуюся у нее валюту и более 400 тыс. руб. для пролонгации уже действующего вклада курьеру, которые тот передаст специалисту, чтобы пожилая женщина не тратила время на визит в финансовое учреждение.