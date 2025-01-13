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Под Челябинском полицейские задержали двух женщина с 42 героиновыми свертками

Под Челябинском полицейские поймали двух женщина с 42 героиновыми свертками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Копейску.

Фигурантками уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» стали жительницы Челябинска 36 и 38 лет.

При личном досмотре у них обнаружили шесть свертков с веществом, которое по результатам проведенной экспертизы оказалось героином.

«Они сбывали наркотики на территории Копейска и Челябинска через тайники-закладки, из которых в дальнейшем было изъято еще 36 аналогичных свертков», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.