Под Челябинском полицейские задержали двух женщина с 42 героиновыми свертками

Задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Копейску.
Фигурантками уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» стали жительницы Челябинска 36 и 38 лет.
При личном досмотре у них обнаружили шесть свертков с веществом, которое по результатам проведенной экспертизы оказалось героином.
«Они сбывали наркотики на территории Копейска и Челябинска через тайники-закладки, из которых в дальнейшем было изъято еще 36 аналогичных свертков», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.