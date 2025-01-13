В Тольятти полиция задержала двух девушек с 66 граммами наркотиков

В Тольятти полиция задержала двух местных жительниц, которых подозревают в торговле наркотиками. Девушки 24 и 26 лет занимались распространением запрещенных веществ с помощью «закладок». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Оперативники задержали женщин у одного из домов в Центральном районе. В их сумке нашли два свертка с белым порошком. В ходе обыска их съемной квартиры полицейские обнаружили еще 28 свертков и 3 пакетика с веществом, весы, упаковочный материал и контейнеры. Экспертиза показала, что это были наркотики массой свыше 66 граммов.
Задержанные признались, что покупали наркотики через интернет и планировали продавать их в Тольятти. В отношении девушек возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Суд отправил их под домашний арест. Сейчас полиция выясняет, как наркотики попали в регион.