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В Тольятти полиция задержала двух девушек с 66 граммами наркотиков

Жительницы Тольятти купили наркотики через интернет и планировали их продать.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти полиция задержала двух местных жительниц, которых подозревают в торговле наркотиками. Девушки 24 и 26 лет занимались распространением запрещенных веществ с помощью «закладок». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники задержали женщин у одного из домов в Центральном районе. В их сумке нашли два свертка с белым порошком. В ходе обыска их съемной квартиры полицейские обнаружили еще 28 свертков и 3 пакетика с веществом, весы, упаковочный материал и контейнеры. Экспертиза показала, что это были наркотики массой свыше 66 граммов.

Задержанные признались, что покупали наркотики через интернет и планировали продавать их в Тольятти. В отношении девушек возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Суд отправил их под домашний арест. Сейчас полиция выясняет, как наркотики попали в регион.