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Шоколадные конфеты с начинкой из наркотиков продавали на Урале двое приятелей

В Свердловской области задержаны двое мужчин, которые занимались производством конфет, начиненных психотропными веществами. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По данным правоохранителей, двое мужчин арендовали квартиру в городе Талица. Подельники выращивали в ней грибы, содержащие психотропные вещества. Получившуюся сушеную массу они смешивали с шоколадом, упаковывали в подарочные коробки и продавали.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту их проживания. Они ранее судимы за совершение аналогичных правонарушений. В ходе обысков обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

Изъятое направлено на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых заключены под стражу.