Шоколадные конфеты с начинкой из наркотиков продавали на Урале двое приятелей

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту их проживания. Они ранее судимы за совершение аналогичных правонарушений. В ходе обысков обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.