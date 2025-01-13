Конфеты с наркотиками обнаружены в Свердловской области

Двоих жителей Свердловской области, которые готовили шоколадные конфеты с наркотиками, задержали оперативники из отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, злоумышленники арендовали квартиру в городе Талица, где выращивали и высушивали грибы, содержащие психотропные вещества.
«Для реализации криминального товара наркодельцы открыли онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Они смешивали измельченные грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали», — рассказала Волк.
По ее словам, одна такая конфета стоила около 1000 рублей, в месяц мужчины зарабатывали порядка 600 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемых по месту их проживания, оказалось, что они уже были судимы за совершение аналогичных правонарушений.
При обысках стражи правопорядка обнаружили порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, а также более 300 растущих грибов.
В отношении свердловчан возбуждены уголовные дела по статьями 228.1 и 231 УК РФ. Фигуранты по решению суда заключены под стражу.