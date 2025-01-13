Конфеты с наркотиками обнаружены в Свердловской области

Двоих жителей Свердловской области, которые готовили шоколадные конфеты с наркотиками, задержали оперативники из отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.