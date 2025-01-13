Жителя Омска оштрафовали за курение в туалете летевшего из Москвы самолета

Сотрудники транспортной полиции задержали омича за курение в туалете на борту самолета, который следовал из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
Как выяснилось, 36-летний омич решил покурить электронную сигарету в туалете, но в этот момент сработали датчики дыма. Экипаж самолета заметил это и передал информацию о нарушители диспетчеру, который вызвал на место полицию.
Транспортные полицейские доставили омича в отдел. В отношении него протокол за нарушении запрета на курение в отдельных помещениях (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). Размер штрафа составляет от 500 до 1500 рублей.
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