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Жителя Омска оштрафовали за курение в туалете летевшего из Москвы самолета

Омича задержали сразу по прилете в родной город.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники транспортной полиции задержали омича за курение в туалете на борту самолета, который следовал из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Как выяснилось, 36-летний омич решил покурить электронную сигарету в туалете, но в этот момент сработали датчики дыма. Экипаж самолета заметил это и передал информацию о нарушители диспетчеру, который вызвал на место полицию.

Транспортные полицейские доставили омича в отдел. В отношении него протокол за нарушении запрета на курение в отдельных помещениях (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). Размер штрафа составляет от 500 до 1500 рублей.

Ранее мы сообщали, что в Омске известного режиссера не пустили в самолет из-за опьянения.