Следователи проверят состояние танкеров, затонувших в Керченском проливе

Сейчас по делу о кораблекрушении проходят капитаны танкеров, но если окажется, что суда были в плохом техническом состоянии, то на скамье подсудимых могут оказаться также и судовладельцы. Эксперты отмечают, что также привлечь могут директора или генерального директора компании, пишут «Известия».