Следователи проверят состояние танкеров, затонувших в Керченском проливе

В рамках следствия по делу о крушении в Керченском проливе танкеров «Волгонефть — 212» и «Волгонефть — 239» эксперты проверят качество металла и состояние корпуса. Отмечается, что по результатам экспертиз к судовладельцам могут возникнуть новые вопросы.
Сообщается, что в рамках следствия назначены технические экспертизы. В частности, проверят состояние корпуса танкеров и степень износа металла. Эксперты также проверят, как проводились все положенные по регламенту технические работы по обслуживанию и ремонту судов. Отмечается, что по результатам экспертиз у следствия могут появиться вопросы к владельцам танкеров.
Сейчас по делу о кораблекрушении проходят капитаны танкеров, но если окажется, что суда были в плохом техническом состоянии, то на скамье подсудимых могут оказаться также и судовладельцы. Эксперты отмечают, что также привлечь могут директора или генерального директора компании, пишут «Известия».
Танкеры «Волгонефть — 212» и «Волгонефть — 239» потерпели крушение во время сильного шторма 15 декабря 2025 года. Оба судна перевозили мазут, после крушения значительная часть топлива попала в море, вызвав серьезную экологическую катастрофу в регионе. В Минтрансе России сообщили, что разрабатывается проект подъема судов и их фрагментов, пишет журнал «Профиль».