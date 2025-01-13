Во Владивостоке школьник-водитель сбил женщину и протаранил два автомобиля

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, инцидент произошел на проспекте 100-летия Владивостока. Несовершеннолетний водитель Nissan Sunny не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться.
Далеко уехать юному гонщику не удалось. Когда иномарку остановили, при движении задним ходом он сначала задел стоящие рядом два припаркованных автомобиля, а затем наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая получила множественные ушибы.
У подростка прав на управление транспортным средством не было, обучение в автошколе он также не проходил. Проводится административное расследование по статьям 12.18, 12.24, части 2 статьи 12.37, части 2 статьи 12.25 и части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Родителей несовершеннолетнего привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Иномарку передали собственнику.