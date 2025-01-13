Во Владивостоке школьник-водитель сбил женщину и протаранил два автомобиля

У подростка прав на управление транспортным средством не было, обучение в автошколе он также не проходил. Проводится административное расследование по статьям 12.18, 12.24, части 2 статьи 12.37, части 2 статьи 12.25 и части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Родителей несовершеннолетнего привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Иномарку передали собственнику.