За сутки два человека погибли в пожарах в Свердловской области

Так, накануне в поселке Белоярский на улице Бажова горела квартира на первом этаже муниципального жилого дом на площади 10 квадратных метров. При помощи спасустройств из задымленных помещений спасатели вывели пять человек. В ходе тушения был обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни.