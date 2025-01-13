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За сутки два человека погибли в пожарах в Свердловской области

Спасатели ликвидировали в общей сложности 15 пожаров.

За минувшие сутки на Среднем Урале потушили 15 пожаров, 53% из которых произошли в жилом секторе. «Погибли два человека, пострадал один, спасены шесть человек», — сообщили в региональном МЧС.

Так, накануне в поселке Белоярский на улице Бажова горела квартира на первом этаже муниципального жилого дом на площади 10 квадратных метров. При помощи спасустройств из задымленных помещений спасатели вывели пять человек. В ходе тушения был обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни.

В Верхней Салде на улице Карла Либкнехта огонь охватил квартиру на третьем этаже 5-этажного жилого дома на площади 4 «квадрата». Из горящей квартиры спасли хозяйку квартиры, она госпитализирована в медучреждение.

По предварительным данным, причиной возгорания в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В Среднеуральске на улице Дзержинского горели вещи на площади 1 квадратный метр в квартире на первом этаже муниципального жилого дома. Пожар потушили за 5 минут. На месте происшествия обнаружен хозяин квартиры без признаков жизни.

В Сухом Логу сгорел частный жилой дом и надворные постройки на площади 130 «квадратов» на улице Декабристов. Пожар ликвидировали за 78 минут 10 спасателей на двух спецмашинах.

В Березовском на улице Толбухина 12 января горели автомобильные покрышки в подъезде пятиэтажного многоквартирного жилого дома на площади 1 «квадрат». Пожар ликвидировали сами жильцы до прибытия пожарных расчетов.

пожары