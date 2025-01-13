В Уфе молодой водитель пострадал после столкновения с такси

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии, 22-летний водитель Renault получил травму головы и был вынужден обратиться в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.
По факту аварии начали административное расследование.
В Уфе 33-летний водитель-таксист за рулем Belgee Х50 столкнулся с Renault Logan. Мужчина ехал по местному проезду со стороны улицы Лесотехникума в сторону Шафиева.
Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии, 22-летний водитель Renault получил травму головы и был вынужден обратиться в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.
По факту аварии начали административное расследование.