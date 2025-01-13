На Кубани многодетная мать избила ребенка

«Шестого января 2025 года в полицию Тимашевского района поступило сообщение от гражданки о причинении телесных повреждений трехлетнему ребенку многодетной матерью и ее сожителем», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проводится экспертиза, мать уже дала признательные показания.
Двое других детей в семье повреждений не имеют. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. В настоящее время ребенок проживает с матерью, добавляют в полиции.
В СУСКР Кубани также началась проверка по факту нанесения повреждений мальчику.