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На Кубани многодетная мать избила ребенка

КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют информацию об избиении трехлетнего мальчика его многодетной матерью и ее сожителем, женщина уже призналась в содеянном, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

«Шестого января 2025 года в полицию Тимашевского района поступило сообщение от гражданки о причинении телесных повреждений трехлетнему ребенку многодетной матерью и ее сожителем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится экспертиза, мать уже дала признательные показания.

Двое других детей в семье повреждений не имеют. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. В настоящее время ребенок проживает с матерью, добавляют в полиции.

В СУСКР Кубани также началась проверка по факту нанесения повреждений мальчику.