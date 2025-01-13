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Два человека сгорели на трассе в Ростовской области

Еще двое с травмами доставлены в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

Вчера, 12 января, в 19:30 на 1083 км + 200 м автодороги «М4 Дон» в результате ДТП погибли два человека, еще двоих доставили в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

— Водитель, управляя автомобилем Scania в составе с полуприцепом «Тонар», по предварительным данным, совершил левый разворот с правой полосы в неустановленном месте, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Corolla. В результате ДТП водитель Toyota Corolla и его пассажир, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, также два пассажира с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.