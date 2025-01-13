Два человека сгорели на трассе в Ростовской области

— Водитель, управляя автомобилем Scania в составе с полуприцепом «Тонар», по предварительным данным, совершил левый разворот с правой полосы в неустановленном месте, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Corolla. В результате ДТП водитель Toyota Corolla и его пассажир, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, также два пассажира с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.