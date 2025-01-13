Стоматолог из Башкирии отдал сбережения мошенникам после просмотра порно

Посещение порносайта обернулось для врача-стоматолога из Октябрьского большими проблемами. Медика обманули мошенники и выманили у него все сбережения.
Мужчина нашел на просторах интернета сайт и зарегистрировался на нем, указав свои номер телефона и банковские реквизиты. Затем врач оплатил доступ к контенту, но так его и не получил.
В это время аферисты узнали все личные данные стоматолога, а также данные его родственников. Убедив мужчину в том, что из-за его действий перестал работать сайт, они выманили у него 122 тысячи рублей. От оформления кредитов мужчину остановила лишь мать.
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