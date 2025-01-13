На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя

«Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 11 января обвиняемый, управляя автомобилем, на пересечении улиц Комсомольской и Есенина в областном центре спровоцировал конфликт и попытался ударить топором в голову водителя другой машины.
Следователи в настоящее время занимаются сбором и закреплением доказательств. Мужчина задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.