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На Сахалине задержали мужчину, напавшего с топором на водителя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Южно-Сахалинска, напавшего с топором на водителя автомобиля, нарушитель задержан, сообщили РИА Новости в СУСК России по Сахалинской области.

Источник: © РИА Новости

«Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 11 января обвиняемый, управляя автомобилем, на пересечении улиц Комсомольской и Есенина в областном центре спровоцировал конфликт и попытался ударить топором в голову водителя другой машины.

Следователи в настоящее время занимаются сбором и закреплением доказательств. Мужчина задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения.