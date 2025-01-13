Захламленная квартира загорелась из-за окурка в Шелеховском районе

Огонь охватил пять квадратов, чтобы его потушить на место происшествия выехали 11 специалистов и три единицы техники. В это время в МЧС напомнили, что нельзя курить в постели, необходимо убедиться, что потушили сигарету и оставили окурок в пепельнице. Помимо этого в доме необходимо установить пожарный извещатель.