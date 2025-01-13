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Захламленная квартира загорелась из-за окурка в Шелеховском районе

61-летний мужчина погиб во время пожара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе пожар унес жизнь 61-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, пламя разгорелось в двухквартирном доме, двое жильцов из соседней квартиры успели эвакуироваться самостоятельно.

— Дознаватели установили, что квартира, в которой всё произошло, была сильно захламлена, и по всей ее площади были разбросаны окурки. Один из них, оставленный среди беспорядка, начал тлеть и стал причиной пожара, — уточнили в ведомстве.

Огонь охватил пять квадратов, чтобы его потушить на место происшествия выехали 11 специалистов и три единицы техники. В это время в МЧС напомнили, что нельзя курить в постели, необходимо убедиться, что потушили сигарету и оставили окурок в пепельнице. Помимо этого в доме необходимо установить пожарный извещатель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли и 46 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю.