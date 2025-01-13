Из-за взрыва на свердловской шахте будут судить проходчика

По версии следствия, 1 апреля проходчик подземного участка получил от горного мастера на глубине 338 м взрывчатку для проведения работ. «При этом обуривание шпуров по забоям сборного вентиляционного штрека и

скреперного орта N 7 осуществлялось с отступлением от соответствующих проектов на проходку горной выработки. В нарушение требований промышленной безопасности обвиняемый складировал взрывчатое вещество в неположенном месте», — сообщила Марина Канатова.