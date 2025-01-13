Из-за взрыва на свердловской шахте будут судить проходчика

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этой статье ему грозит до 5 лет колонии.
По версии следствия, 1 апреля проходчик подземного участка получил от горного мастера на глубине 338 м взрывчатку для проведения работ. «При этом обуривание шпуров по забоям сборного вентиляционного штрека и
скреперного орта N 7 осуществлялось с отступлением от соответствующих проектов на проходку горной выработки. В нарушение требований промышленной безопасности обвиняемый складировал взрывчатое вещество в неположенном месте», — сообщила Марина Канатова.
После этого проходчик велел шахтеру раньше запланированного времени дать электросигнал на подрыв. В результате произошла несанкционированная детонация остатков неиспользованного взрывчатого материала, сложенного в неположенном месте.
ЕАН писал, что в момент взрыва на глубине 338 м находились пятеро шахтеров. Трое из них были госпитализированы, один не пострадал и отпущен домой. Позже было обнаружено тело погибшего 37-летнего Дмитрия О.