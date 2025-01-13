Сотрудники МЧС потушили 50 пожаров в Омской области за неделю

В Омской области за неделю с 6 по 12 января 2025 года потушили 50 пожара. В четырех случаях горел мусор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сотрудники МЧС спасли при пожарах 11 человек. Еще один человек погиб в результате пожара. Причиной возгорания, которое привело к смерти омича, стала непотушенная сигарета.
Всего за неделю было регистрировано 71 ложное срабатывание пожарной сигнализации. На ложные вызовы пожарные на 38 раз.
Ранее мы сообщали, что в омской Крутой Горке сгорела дотла «буханка». Обследование показало, что автомобиль не подлежит восстановлению.