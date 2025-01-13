В Петербурге мужчина устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам пистолетом

Уточняется, что ссора возникла между одним из пассажиров и парой — мужчиной и женщиной. Причины конфликта неизвестны.
«В результате дебошир угрожал своим оппонентам пистолетом», — рассказал источник.
После инцидента злоумышленник покинул автобус на одной из остановок. В настоящее время правоохранительные органы занимаются его поиском, возбуждено уголовное дело.
Ранее, 28 декабря 2024 года, российские туристы, возвращающиеся из Китая, на несколько часов задержались на таможне в Приморье из-за группы дебоширов, которые блокировали выход из зоны контроля и оскорбляли инспекторов. Сейчас идет разбирательство по четырем делам об административных нарушениях.