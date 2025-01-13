В Петербурге мужчина устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам пистолетом

Ранее, 28 декабря 2024 года, российские туристы, возвращающиеся из Китая, на несколько часов задержались на таможне в Приморье из-за группы дебоширов, которые блокировали выход из зоны контроля и оскорбляли инспекторов. Сейчас идет разбирательство по четырем делам об административных нарушениях.