Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге мужчина устроил дебош в автобусе и угрожал пассажирам пистолетом

В городе Колпино в Санкт-Петербурге мужчина поругался с пассажирами рейсового автобуса и угрожал им пистолетом. Об этом 13 января сообщил источник «Известий».

Источник: Freepik

Уточняется, что ссора возникла между одним из пассажиров и парой — мужчиной и женщиной. Причины конфликта неизвестны.

«В результате дебошир угрожал своим оппонентам пистолетом», — рассказал источник.

После инцидента злоумышленник покинул автобус на одной из остановок. В настоящее время правоохранительные органы занимаются его поиском, возбуждено уголовное дело.

Ранее, 28 декабря 2024 года, российские туристы, возвращающиеся из Китая, на несколько часов задержались на таможне в Приморье из-за группы дебоширов, которые блокировали выход из зоны контроля и оскорбляли инспекторов. Сейчас идет разбирательство по четырем делам об административных нарушениях.