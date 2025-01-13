Двух наркосбытчиков задержали в Мозыре

Сотрудники Мозырского РОВД задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя райцентра в конце ноября 2024 года в ходе рейдов по установлению причастных к незаконной деятельности.
Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлен еще один сбытчик — 31-летний приятель задержанного. «Через интернет-магазин по продаже наркотиков он приобрел особо опасное психотропное вещество альфа-РVР, не используемое в медицинских целях, для последующего сбыта», — пояснили в УВД.
В отношении обоих приятелей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.