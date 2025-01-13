52 человека найдены мертвыми в Волгоградской области

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Волгоградской области подвели итоги своей работы за 2024 год.
За этот период поступило 473 запроса на розыск пропавших без вести. Благодаря усилиям поисковиков 278 человек были найдены живыми, однако 52 человека, к сожалению, обнаружены мертвыми.
Помимо этого, волонтерам удалось восстановить родственные связи для 34 человек, а также идентифицировать 11 жителей региона. Из общего числа обращений 46 запросов не подтвердились, а 8 случаев были переданы в передачу «Жди меня». При этом местонахождение 30 человек установить не удалось.
С момента основания отряда «ЛизаАлерт» прошло 14 лет, за которые поисковики приняли участие в спасении и розыске более 209 тысяч людей. За это время поступило свыше 285 тысяч заявок, из которых более 244 тысяч завершились успешно.
Стать частью команды может любой желающий в возрасте старше 18 лет, готовый помогать в поиске и спасении людей.