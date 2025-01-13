Пожар в Калифорнии мог начаться из-за новогодних фейерверков, пишет WP

«Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что пожар, бушевавший в канун Нового года, возник повторно, что может произойти при ветреной погоде», — говорится в публикации со ссылкой на проведенный изданием анализ фото-, видео- и радиоматериалов, а также спутниковых снимков и интервью со свидетелями.
Согласно газете, пожар, возникший в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа, а после его локализации пожарная служба округа Лос-Анджелес заявила, что примет меры для предотвращения повторного возгорания.
Как подчеркивает издание, из-за нехватки кадров и необходимости реагировать на другие инциденты пожарным зачастую сложно проследить, не возобновился ли потушенный пожар.
Отмечается, что точная причина возгорания на данный момент пока еще не установлена. По мнению местных жителей, первоначальный пожар был вызван использованием фейерверков.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.