15-летняя девушка пострадала в ДТП в Воронежской области

Аварию, произошедшую в 18:20, спровоцировал 30-летний житель Таловского района. Он неверно выбрал боковой интервал, и его «Лада» врезалась в ехавший в попутном направлении «ВАЗ». После столкновения «Жигули» вылетели с проезжей части и перевернулись.