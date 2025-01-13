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15-летняя девушка пострадала в ДТП в Воронежской области

Авария произошла в Аннинском районе.

По предварительным данным, вчера, 12 января, на втором километре автодороги «Курск — Борисоглебск» — Таловая — Бутурлиновка’столкнулись «Лада Гранта» и «ВАЗ 21120». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Аварию, произошедшую в 18:20, спровоцировал 30-летний житель Таловского района. Он неверно выбрал боковой интервал, и его «Лада» врезалась в ехавший в попутном направлении «ВАЗ». После столкновения «Жигули» вылетели с проезжей части и перевернулись.

В результате ДТП пассажирка «ВАЗа» — 15-летняя девушка получила телесные повреждения. Ее на «скорой» увезли в больницу.