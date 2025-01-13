На Южном Урале компания парней попала в ДТП: пострадали три человека

Стаж вождения водителя Kia составляет 18 дней, к административной ответственности привлекался четыре раза, в том числе за превышение установленной скорости движения, нарушение правил использования ремней безопасности, неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, неуплату административного штрафа за нарушение ПДД в установленный законом срок.