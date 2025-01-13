На Южном Урале компания парней попала в ДТП: пострадали три человека

Сообщается, что все произошло 11 января на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Уральская.
Там столкнулись Toyota Yaris, за управлением была 55-летняя женщина, и Kia Ceed, которым управлял 18-летний водитель.
После столкновения иномарки выехали за пределы проезжей части, повредив пролет удерживающего пешеходного ограждения.
В результате 56-летняя пассажирка первого автомобиля получила телесные повреждения, госпитализирована.
Позднее за медицинской помощью обратились два пассажира второго транспортного средства — 15 и 17 лет, они также получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
Стаж вождения водителя Kia составляет 18 дней, к административной ответственности привлекался четыре раза, в том числе за превышение установленной скорости движения, нарушение правил использования ремней безопасности, неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, неуплату административного штрафа за нарушение ПДД в установленный законом срок.
Проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.