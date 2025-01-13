В ГАИ Башкирии сообщили новые подробности гибели парня на тюбинге

«При маневрировании автомобиля тюб с пассажиром столкнулся с припаркованной “Ладой Приорой”, — сообщили новые данные по факту трагедии в республиканской госавтоинспекции. — Известно, что 19-летний парень водительских прав не имел. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (“нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”)».