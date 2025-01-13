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В ГАИ Башкирии сообщили новые подробности гибели парня на тюбинге

Катание на «ватрушке» закончилось трагедией в Альшеевском районе Башкирии.

Источник: ГАИ РБ

Как рассказали в пресс-службе ГАИ РБ, 11 января на 1 км автодороги Каран — Ташкичу 19-летний местный житель за рулем Mitsubishi Lancer, прицепив к автомобилю тюб, на котором находился 19-летний молодой человек, устроил «увеселительную» поездку.

«При маневрировании автомобиля тюб с пассажиром столкнулся с припаркованной “Ладой Приорой”, — сообщили новые данные по факту трагедии в республиканской госавтоинспекции. — Известно, что 19-летний парень водительских прав не имел. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (“нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”)».

Пассажир «ватрушки» скончался в больнице.

Молодому водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.