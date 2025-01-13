Водитель Infiniti пострадала после ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области 51-летняя водитель Infiniti с травмами попала в больницу после столкновения с автомобилем «ВАЗ 2109», рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Речь идет об аварии, произошедшей 11 января на трассе М-4 Дон — Старая Станица — Красновка — Глубокий. Причины и обстоятельства ДТП неизвестны, ситуацию уточняют правоохранители.
Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.