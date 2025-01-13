В Челябинске 13 января произошло несколько крупных коммунальных аварий

В поселке Каштак (Металлургический район) с 11:15 для устранения повреждения в камере на водоводе диаметров перекрыли запорную арматуру на три водовода. Под ограничением ресурса частный сектор — улица Алма-Атинская, Кишиневская, Тургоякская, Санаторная, Лесхоз, ЖК «Соколиная гора».