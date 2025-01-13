В Челябинске 13 января произошло несколько крупных коммунальных аварий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, в Курчатовском районе без воды остался детский сад по улице Каслинская. Организован подвоз воды, работает аварийно-восстановительная бригада.
Ремонтные работы ведутся и Тракторозаводском районе. Там с 10:45 отключена вода в домах 138-А, 138-Б, 140, 140-А, 140-Б, 140-В по улице Танкистов.
В Калининском районе с 10:30 сотрудники МУП «ПОВВ» приостановили подачу воды в четыре жилых дома: 31-В, 31-Б, 29-В, 29-Д по улице 40-летия Победы.
В поселке Каштак (Металлургический район) с 11:15 для устранения повреждения в камере на водоводе диаметров перекрыли запорную арматуру на три водовода. Под ограничением ресурса частный сектор — улица Алма-Атинская, Кишиневская, Тургоякская, Санаторная, Лесхоз, ЖК «Соколиная гора».