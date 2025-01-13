За неделю на Дону на пожарах спасли 13 человек

Ростовская область, 13 января 2025. DON24.RU. На прошлой неделе в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения реагировали на 52 пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, спасены 13 человек, погибли два человека.