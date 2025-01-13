За неделю на Дону на пожарах спасли 13 человек

«Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 14 раз, оказана помощь в восьми случаях, спасены 10 человек», — пишет источник.
Отмечается, что на водных объектах происшествий не зарегистрировано.
Ростовская область, 13 января 2025. DON24.RU. На прошлой неделе в Ростовской области пожарно-спасательные подразделения реагировали на 52 пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, спасены 13 человек, погибли два человека.
«Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 14 раз, оказана помощь в восьми случаях, спасены 10 человек», — пишет источник.
Отмечается, что на водных объектах происшествий не зарегистрировано.