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На Тюменском тракте ввели реверсивное движение из-за ДТП с грузовиками

В аварии на свердловской трассе травмы получил один из водителей.

В ГИБДД сообщили о введении реверсивного движения на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Богдановича из-за ДТП с грузовиками. На трассе утром 13 января столкнулись Dongfeng и Man.

По предварительным данным, водитель автомобиля Dongfeng отвлекся от дороги и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Man, водитель которого заблаговременно снизил скорость перед стоявшим на обочине грузовиком с поломанным колесом.

«В результате аварии травмы получил водитель автомобиля Dongfeng. Пострадавший был оперативно доставлен в медучреждение», — сообщили в ведомстве.