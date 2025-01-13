На Тюменском тракте ввели реверсивное движение из-за ДТП с грузовиками

В ГИБДД сообщили о введении реверсивного движения на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Богдановича из-за ДТП с грузовиками. На трассе утром 13 января столкнулись Dongfeng и Man.
По предварительным данным, водитель автомобиля Dongfeng отвлекся от дороги и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Man, водитель которого заблаговременно снизил скорость перед стоявшим на обочине грузовиком с поломанным колесом.
«В результате аварии травмы получил водитель автомобиля Dongfeng. Пострадавший был оперативно доставлен в медучреждение», — сообщили в ведомстве.