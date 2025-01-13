Три миллиона рублей отдал мошенникам слесарь из Башкирии

В Башкирии 40-летний слесарь из Стерлитамака хотел заработать на инвестициях и лишился крупной суммы денег и влез в долги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
В интернете мужчина увидел рекламу, в которой обещали высокий пассивный доход, и решил, попробовать заработать на этом. Со слесарем связался «финансовый менеджер», под «руководством» которого мужчина стал вкладывать большие суммы на лжебирже.
В результате, слесарь взял 800 тысяч рублей у жены, столько же у брата и оформил кредиты, чтобы инвестировать в несуществующие акции. Ущерб от действий мошенников составил более трех миллионов рублей.
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