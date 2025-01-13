1,9 млн рублей жители Приангарья перевели мошенникам за три дня

За последние три дня 13 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных мошенников, потеряв около 1,9 млн рублей. В одном из случаев 67-летняя пенсионерка перевела 278 тысяч рублей, доверившись псевдоменеджеру «крупной нефтегазовой компании». Наиболее популярным способом обмана остаются предложения лжеброкеров о «легком» заработке на инвестициях, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
За прошедшие три дня, с 10 по 12 января, жертвами мошенников стали 13 человек. Четыре жителя региона потеряли около 550 тысяч рублей, следуя указаниям лжеброкеров.
Кроме того, двое жителей региона потеряли 543 тысячи рублей, доверившись «специалистам сотовой связи». Одной из пострадавших оказалась работница аэропорта, которая поверила лжеоператору и передала коды из СМС. В итоге она потеряла 485 тысяч рублей, переведя их на «безопасный счет».
Мошенники также использовали различные схемы обмана, включая представление сотрудниками спецслужб и продажи несуществующих товаров. В общей сложности семь человек потеряли около 800 тысяч рублей. Полиция призывает жителей быть бдительными и не доверять незнакомцам по телефону, а также не разглашать коды из СМС.