1,9 млн рублей жители Приангарья перевели мошенникам за три дня

Мошенники также использовали различные схемы обмана, включая представление сотрудниками спецслужб и продажи несуществующих товаров. В общей сложности семь человек потеряли около 800 тысяч рублей. Полиция призывает жителей быть бдительными и не доверять незнакомцам по телефону, а также не разглашать коды из СМС.