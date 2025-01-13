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В воронежские вузы стали поступать сообщения о «минированиях»

Правительство Воронежской области сообщило, что рано утром 13 января на электронную почту вузов региона и некоторых органов власти массово пришли сообщения о минировании зданий.

В настоящее время правоохранители ведут проверку информации в установленном законом порядке.

Как подчеркнули в правительстве, ложные сообщения о готовящихся преступлениях преследуются согласно действующего законодательства.