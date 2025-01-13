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Появились кадры с места серьезной аварии с фурой под Ростовом-на-Дону

Фотографии выгоревших после ДТП грузовика и легковушки показали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области показали кадры с места смертельной аварии, во время которой выгорели большегруз и легковая машина. Снимки сделали сотрудники Госавтоинспекции.

На фотографиях видно, что обе машины сначала пострадали от столкновения, а потом были серьезно повреждены огнем.

По уточненным данным автоинспекторов, трагедия произошла вечером 12 января на трассе М-4 «Дон». Предварительно, 50-летний водитель тягача Scania с полуприцепом «Тонар» поворачивал налево в неустановленном для этого месте и допустил столкновение с попутной машиной Toyota Corolla.

В результате 41-летний водитель легковой иномарки и его 49-летний пассажир погибли до прибытия скорой помощи. Еще два пассажира, их данные устанавливаются, с травмами были доставлены в больницу.