Появились кадры с места серьезной аварии с фурой под Ростовом-на-Дону

Жителям Ростовской области показали кадры с места смертельной аварии, во время которой выгорели большегруз и легковая машина. Снимки сделали сотрудники Госавтоинспекции.
На фотографиях видно, что обе машины сначала пострадали от столкновения, а потом были серьезно повреждены огнем.
По уточненным данным автоинспекторов, трагедия произошла вечером 12 января на трассе М-4 «Дон». Предварительно, 50-летний водитель тягача Scania с полуприцепом «Тонар» поворачивал налево в неустановленном для этого месте и допустил столкновение с попутной машиной Toyota Corolla.
В результате 41-летний водитель легковой иномарки и его 49-летний пассажир погибли до прибытия скорой помощи. Еще два пассажира, их данные устанавливаются, с травмами были доставлены в больницу.