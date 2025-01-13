В массовой аварии с участием пьяного полицейского погиб житель Башкирии

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, 11 января в городе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В аварии один из водителей от полученных травм скончался на месте, еще один водитель госпитализирован.
«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Было установлено, что за рулем третьей машины находился сотрудник Управления МВД России по Стерлитамаку. По результатам медосвидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении сотрудника проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — проинформировали в ведомстве.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сейчас устанавливается виновник ДТП, который будет привлечен к установленной законом ответственности.