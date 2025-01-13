В массовой аварии с участием пьяного полицейского погиб житель Башкирии

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Было установлено, что за рулем третьей машины находился сотрудник Управления МВД России по Стерлитамаку. По результатам медосвидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении сотрудника проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — проинформировали в ведомстве.