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Батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде

Батарейка разорвала на части пульт от электронной игрушки.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло в квартире в Нижнем Новгороде. Разорванный взрывом пульт и поврежденный элемент питания обнаружила хозяйка квартиры, которая прибежала в комнату на громкий звук.

К счастью, обошлось без возгорания и пострадавших.

Специалисты МЧС рекомендуют использовать только сертифицированную продукцию, чётко следовать инструкции и вовремя менять батарейки. Кроме того, спасатели на всякий случай рекомендуют гражданам приобрести огнетушитель.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе.

МЧС