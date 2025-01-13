Батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло в квартире в Нижнем Новгороде. Разорванный взрывом пульт и поврежденный элемент питания обнаружила хозяйка квартиры, которая прибежала в комнату на громкий звук.
К счастью, обошлось без возгорания и пострадавших.
Специалисты МЧС рекомендуют использовать только сертифицированную продукцию, чётко следовать инструкции и вовремя менять батарейки. Кроме того, спасатели на всякий случай рекомендуют гражданам приобрести огнетушитель.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погиб на пожаре в Большеболдинском муниципальном округе.