Батарейка разорвала на части пульт от игрушки в Нижнем Новгороде

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области, ЧП произошло в квартире в Нижнем Новгороде. Разорванный взрывом пульт и поврежденный элемент питания обнаружила хозяйка квартиры, которая прибежала в комнату на громкий звук.