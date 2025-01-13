В центре Алматы грабители с ножом напали на девушку

В соцсетях появилась информация о том, что в ночь на 12 января 2025 года рядом с гостиницей «Казахстан» произошло вооруженное ограбление. Жертвой стала молодая девушка, у которой двое вооруженных ножом мужчин отобрали телефон.
В полиции Алматы прокомментировали инцидент.
«По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления и задержание подозреваемых. Ход расследования находится на контроле руководства ДП».