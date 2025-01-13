В Кокшетау по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

В пресс-службе МВД рассказали, что информация о тяжком преступлении поступила в центр оперативного управления около 20:00 часов. Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию. Ориентировку на подозреваемого незамедлительно разослали всем нарядам полиции и военнослужащим.