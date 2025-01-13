В Кокшетау по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

В пресс-службе МВД рассказали, что информация о тяжком преступлении поступила в центр оперативного управления около 20:00 часов. Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же сообщил об этом в полицию. Ориентировку на подозреваемого незамедлительно разослали всем нарядам полиции и военнослужащим.
«Во время патрулирования улицы Ауэзова, спустя 20 минут, мы заметили трех подозрительных граждан в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у одного из них обнаружено удостоверение личности, принадлежащее заявителю, сообщившему о преступлении».
Один из подозреваемых попытался скрыться, но гвардейцы оперативно его задержали.
Всех троих доставили в Управление полиции Кокшетау. В ходе разбирательства один из мужчин признался в совершении убийства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.