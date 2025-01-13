Жители Иркутской области за три дня отдали мошенникам 1,9 млн рублей

За прошедшие три дня аферисты обманули на 1,9 миллиона рублей 13 жителей Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, одним из «популярных» способов обмана остается ложь про инвестиции. На уже старую уловку попались четверо сибиряков. В общей сложности они потеряли более полумиллиона рублей.
— Так, 67-летняя жительница поселка Залари увидела в Интернете рекламу якобы крупной нефтегазовой компании о дополнительном заработке. На фишинговом сайте она заполнила анкету, а дальше поступил звонок псевдоменеджера. Собеседник рассказал о преимуществах торговли на бирже и предложил внести деньги. Пенсионерка стала перечислять средства на указанные счета. При попытке забрать свои сбережения «брокерский счет» оказался заблокирован, — поделились в ведомстве.
Двое сибиряков попались на уловки от «специалистов» сотовой связи и тоже потеряли суммарно более полумиллиона рублей. Звонки якобы от «спецслужб», «специалистов» Госуслуг не обошли стороной жителей региона. У жертв также взламывали профили в соцсетях и занимали от их лиц деньги у подписчиков.