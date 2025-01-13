Жители Иркутской области за три дня отдали мошенникам 1,9 млн рублей

— Так, 67-летняя жительница поселка Залари увидела в Интернете рекламу якобы крупной нефтегазовой компании о дополнительном заработке. На фишинговом сайте она заполнила анкету, а дальше поступил звонок псевдоменеджера. Собеседник рассказал о преимуществах торговли на бирже и предложил внести деньги. Пенсионерка стала перечислять средства на указанные счета. При попытке забрать свои сбережения «брокерский счет» оказался заблокирован, — поделились в ведомстве.