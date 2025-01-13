Автомеханик из Иркутска продавал несуществующие запчасти

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянин сообщил в полицию, что механик одного из автосервисов обманул его, похитив 77 тысяч рублей. Автомобилист обратился в сервис, чтобы отремонтировать ходовую часть иномарки. Механик, с которым он разговаривал, согласился и попросил заранее оплатить запчасти и пригнать машину на ремонт. Спустя некоторое время автовладелец пришёл за машиной, но оказалось, что оплаченные запчасти установлены не были. Механик пообещал вернуть деньги, но вместо этого перестал выходить на связь.
Механика, 28-летнего ранее судимого иркутянина, задержали. Он не отрицал свою вину. Возбуждено уголовное дело.