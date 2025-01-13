Автомеханик из Иркутска продавал несуществующие запчасти

Иркутянин сообщил в полицию, что механик одного из автосервисов обманул его, похитив 77 тысяч рублей. Автомобилист обратился в сервис, чтобы отремонтировать ходовую часть иномарки. Механик, с которым он разговаривал, согласился и попросил заранее оплатить запчасти и пригнать машину на ремонт. Спустя некоторое время автовладелец пришёл за машиной, но оказалось, что оплаченные запчасти установлены не были. Механик пообещал вернуть деньги, но вместо этого перестал выходить на связь.