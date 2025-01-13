Во Владивостоке таксист напал с битой на другого водителя во время выполнения заказа

Инцидент произошёл 12 января 2025 года во Владивостоке. Шофёр в рамках сотрудничества с одним из популярных агрегаторов такси 16-летнюю клиентку вёз к пункту назначения, но по пути ему не понравился манёвр другого участника движения, и таксист решил немедленно с ним разобраться. Остановив машину, шофёр схватил из салона биту и выбежал на улицу — ругаться с оппонентом. Пассажирка всё это время находилась в салоне, наблюдая, как дерутся водители. Ради собственной безопасности девушка-подросток решила покинуть автомобиль.