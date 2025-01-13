Во Владивостоке таксист напал с битой на другого водителя во время выполнения заказа

Инцидент произошёл 12 января 2025 года во Владивостоке. Шофёр в рамках сотрудничества с одним из популярных агрегаторов такси 16-летнюю клиентку вёз к пункту назначения, но по пути ему не понравился манёвр другого участника движения, и таксист решил немедленно с ним разобраться. Остановив машину, шофёр схватил из салона биту и выбежал на улицу — ругаться с оппонентом. Пассажирка всё это время находилась в салоне, наблюдая, как дерутся водители. Ради собственной безопасности девушка-подросток решила покинуть автомобиль.
Драка закончилась тем, что водитель забрал у таксиста биту, а тот кинул в заднее стекло автомобиля оппонента стеклянную бутылку, затем уехал с места происшествия. На то, что пассажирка вышла из салона, таксист внимания не обратил.
Комментариев по факту этого инцидента от правоохранительных органов пока не поступало. Скорее всего, девушка была слишком напугана, чтобы незамедлительно обращаться в полицию. По её словам, она поставила неадекватному таксисту одну звезду из пяти, оценивая качество выполнения заказа. Этим она, судя по всему, ограничилась.
Отметим, что в прошлом году водители такси неоднократно привлекали внимание правоохранительных органов Приморья. Самые запоминающиеся инциденты — это беседы «на приватные темы», которые иностранный водитель пытался вести с пассажиркой, предусмотрительно заблокировав в салоне автомобиля двери, и таксист, чья пассажирка была вынуждена выскочить из салона машины на полном ходу, потому что водитель начал терять сознание и не реагировал на попытки привести его в чувство.