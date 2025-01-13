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Минчанка потеряла 30 000 рублей, зарегистрировав карту в мессенджере

Минчанка потеряла 30 тысяч рублей после регистрации в онлайн-сервисе.
Источник: Комсомольская правда

Минчанка потеряла 30 000 рублей с карты, зарегистрировав карту в мессенджере, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Московское РУВД обратилась 42-летняя жительница Минска, у которой со счета были списаны деньги в иностранной валюте, которые она не тратила.

«SMS-оповещения об этом женщина обнаружила утром, когда проснулась», — уточнили в милиции.

Отмечается, что автоматизированная система безопасности обнаружила, а затем остановила подозрительные операции, но почти 30 000 рублей пропали со счета. Удалось установить, что ранее минчанка зарегистрировала банковскую карту в рекламном кабинете одного из мессенджеров для продвижения своих услуг в социальных сетях. В милиции обратили внимание на то, что за ночь без ведома женщины оказались оплачены девять рекламных кампаний других пользователей. По указанному факту заведено уголовное дело.

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