Минчанка потеряла 30 000 рублей, зарегистрировав карту в мессенджере

Отмечается, что автоматизированная система безопасности обнаружила, а затем остановила подозрительные операции, но почти 30 000 рублей пропали со счета. Удалось установить, что ранее минчанка зарегистрировала банковскую карту в рекламном кабинете одного из мессенджеров для продвижения своих услуг в социальных сетях. В милиции обратили внимание на то, что за ночь без ведома женщины оказались оплачены девять рекламных кампаний других пользователей. По указанному факту заведено уголовное дело.