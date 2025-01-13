В Канске пьяная женщина ограбила мужчину, не проявившему к ней уважения

Женщина решила отомстить. Пришла к двум приятелям и заявила, что мужчина забрал у неё деньги, полученные в качестве милостыни у церкви, и не возвращает их. Мужчины согласились забрать «похищенное». Заметили потерпевшего, после чего избили. В это время женщина отобрала его сумку, но на шум собрались прохожие и пресекли нападение. Вернув вещи потерпевшего, компания скрылась. На следующий день их задержали.