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В Канске пьяная женщина ограбила мужчину, не проявившему к ней уважения

Женщине и её защитнику вынесли приговор в виде реального лишения свободы.

Источник: AP 2024

Жительница Канска пыталась ограбить мужчину, который не проявил к ней уважения. Об этом сообщили в краевом МВД.

Как выяснили полицейские, ранее судимая 53-летняя жительница Канска на автобусной остановке заметила выпившего 43-летнего мужчину. Решив воспользоваться его рассеянным состоянием, обвиняемая попросила дать ей телефон и деньги, но получила отказ. Тогда она решила вырвать у него из рук сумку, но тот оттолкнул её и поспешил уйти.

Женщина решила отомстить. Пришла к двум приятелям и заявила, что мужчина забрал у неё деньги, полученные в качестве милостыни у церкви, и не возвращает их. Мужчины согласились забрать «похищенное». Заметили потерпевшего, после чего избили. В это время женщина отобрала его сумку, но на шум собрались прохожие и пресекли нападение. Вернув вещи потерпевшего, компания скрылась. На следующий день их задержали.

Женщине предъявили обвинение в попытке ограбления, а её защитнику — в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Суд вынес приговор, назначив женщине 1,5 года колонии общего режима, а её защитнику — 3 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске спасли двух истощенных собак.