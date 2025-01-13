В Челябинске потушили крупный пожар на предприятии

«Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратов. Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория».
Также в ведомстве сообщили, что на месте происшествия было создано два боевых участка по тушению очага и защите близлежащих объектов.
Напомним, крупный пожар произошел сегодня утром. Дым от него видели жители нескольких районов Челябинска. Сначала сообщалось, что возгорание произошло за ТРК «Алмаз», но позже в МЧС уточнили, что возгорание произошло в Тракторозаводском районе Челябинска на предприятии.