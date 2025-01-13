Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске потушили крупный пожар на предприятии

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января, ФедералПресс. В Тракторозаводском районе Челябинска произошел пожар на производстве. Было эвакуировано 50 человек. Никто не пострадал.

Источник: МЧС Челябинской области

«Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратов. Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория».

сообщают в МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что на месте происшествия было создано два боевых участка по тушению очага и защите близлежащих объектов.

Напомним, крупный пожар произошел сегодня утром. Дым от него видели жители нескольких районов Челябинска. Сначала сообщалось, что возгорание произошло за ТРК «Алмаз», но позже в МЧС уточнили, что возгорание произошло в Тракторозаводском районе Челябинска на предприятии.

МЧС
пожары